＜17日（水）の天気＞

梅雨前線は種子島・屋久島地方から本州の南へのびています。大雨になっている奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報が出されているところがあります。種子島・屋久島・奄美では夕方にかけて断続的に非常に激しい雨が降る予想で、土砂災害に厳重な警戒が必要です。本州付近でも、西日本から東海で梅雨空となっています。太平洋側を中心に雨が降り、夜には名古屋周辺でも降り出す見込みです。

一方、関東から北日本ではまだ高気圧の圏内で、日中は晴れるところが多いでしょう。貴重な日差しを有効活用してください。夜遅くには神奈川や千葉など関東沿岸部で雨が降り出しそうなので、お帰りが遅くなる方は傘があると安心です。東京都心も日付の変わる頃から雨になるでしょう。

＜予想最高気温＞

北日本や関東、日本海側の地域で夏本番の暑さになるでしょう。

札幌 26℃（＋1）

仙台 28℃（-1）

新潟 29℃（＋2）

東京 29℃（＋1）

名古屋 29℃（＋2）

大阪 30℃（＋3）

鳥取 31℃（＋2）

高知 26℃（＋1）

福岡 30℃（-1）

＜週間予報＞

■沖縄・西日本

18日（木）は日差しの届くところが多いですが、不安定な天気で急な激しい雷雨に注意が必要です。

19日（金）は九州や四国で雨が降り、20日（土）は広く本降りの雨となりそうです。特に九州では警報級の大雨になるおそれがあります。21日（日）以降も断続的に雨が降る見込みです。気温は各地で30℃近くまで上がる日が多く蒸し暑くなるでしょう。沖縄では18日（木）以降晴れたり曇ったりで、そろそろ梅雨明けの発表があるかもしれません。

■北日本・東日本

18日（木）は関東や東海では朝まで雨で、その後は曇り空となりそうです。東北日本海側や北陸、関東北部では午後に急な雷雨があるでしょう。

19日（金）は北日本で雨が降りますが、東日本は晴れ間があって真夏日になるところが多くなりそうです。東京は30℃、名古屋は32℃まで上がってジリジリとした暑さになるでしょう。

20日（土）は東日本で次第に雨が降り出し、21日（日）は東北南部にかけて雨脚が強まる見込みです。21日（日）は東京で22℃までしか気温が上がらずヒンヤリ。気温変化が大きくなりそうですので、日々の服装選びに気をつけましょう。