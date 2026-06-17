熊本市の鶴屋百貨店に17日から「お中元ギフトセンター」が開設され、お中元商戦が本格化しています。

【写真を見る】贈り物、何にする？ 約1500種類ずらり メインテーマ「くまもと、おいしさの原点へ」 鶴屋百貨店にお中元ギフトセンター開設 熊本市

約1500種類の豊富なラインナップ

鶴屋百貨店の「お中元ギフトセンター」にずらりと並ぶのは、約1500種類の贈り物です。

熊本地震から10年の節目となる今年のメインテーマは「くまもと、おいしさの原点へ」。

山江栗や柑橘の不知火などを使った焼き菓子やジュレのセットの他、球磨焼酎や県産のフルーツも目を引きます。

「自分用ギフト」の需要高まる

また鶴屋百貨店の物産展でも人気を誇る大阪「551蓬莱」の豚まんや焼売などの詰め合わせも並んでいます。

さらに…

記者「近年では『自分用ギフト』という需要も高まっていて、トイレットペーパーやティッシュなどの商品も揃っています」

物価高の影響で、普段よりお得に購入できるセットも人気です。

このギフトセンターは、7月20日まで開設されています。