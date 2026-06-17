BOYNEXTDOORアルバム『HOME』、「合算アルバム」1位 自身通算4作目【オリコンランキング】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の最新アルバム『HOME』が、17日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント16.2万PT（161,569PT）で自身通算4作目の1位を獲得。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【ライブ写真】カジュアルな衣装で再登場し「06070」を披露したBOYNEXTDOOR
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダー、吉田仁人のソロ作品『東京』が、週間8.4万PT（83,844PT）でランクイン。自身初の合算アルバムTOP3入りを記録した。本作は、同日付の「オリコン週間アルバムランキング」で2位、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では1位を獲得している。
3位には、前週6月15日付で同ランキング1位を獲得したグローバルボーイズグループ・TREASUREの『NEW WAV』が週間4.9万PT（49,040PT）でランクイン。2週連続TOP3入りとなった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞
【ライブ写真】カジュアルな衣装で再登場し「06070」を披露したBOYNEXTDOOR
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
3位には、前週6月15日付で同ランキング1位を獲得したグローバルボーイズグループ・TREASUREの『NEW WAV』が週間4.9万PT（49,040PT）でランクイン。2週連続TOP3入りとなった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞