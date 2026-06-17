大相撲名古屋場所（7月12日初日・IGアリーナ）の開催を告げる御免札が17日、会場敷地内に設置され、今回から担当部長に就いた追手風親方（元幕内・大翔山）が15日間のチケットの完売を発表した。

発売開始日だった先月16日の1日で完売したそうで、「発売日に完売でありがたい。見どころ満載の場所なので、力士がいい相撲を取って盛り上がってくれたら」と期待を語った。

御免札立て当日に完売を発表するのは3年連続。夏場所で優勝した若隆景（31＝荒汐部屋）に千秋楽の決定戦で敗れたが、12勝した霧島（30＝音羽山部屋）が綱獲り。大関から陥落した安青錦（22＝安治川部屋）は10勝以上で復帰できる。もちろん夏場所を小結で2度目優勝を果たした若隆景は大関獲りの足場固めの15日間となる。

加えて夏場所を2日目から途中休場した豊昇龍（27＝立浪部屋）、全休した大の里（25＝二所ノ関部屋）の復活なるかも見どころだろう。「（13、14日の）パリ公演も出たのだから大丈夫じゃないか。上位がしっかりしてもらって、若手がどれだけ活躍できるか」と世代間のせめぎ合いを期待した。