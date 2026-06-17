15日に削除された暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」が17日までに復活した。実業家の坂井秀人氏が取得したと報告した。

「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」は119万以上のフォロワーを獲得している暴露系アカウント。創設者・磨童まさを氏が14日に行われた格闘技大会「Breaking Down20」で判定負けを喫し、公言していた「負けたらアカウント削除」の約束通り15日にアカウントを削除していた。

だが一夜明けた16日に復活。実業家で「女体シャンパンタワー」などで大きな話題を集めた坂井秀人氏が「本日、Xアカウント @DEATHDOL_NOTE を3000万円で取得したことをお知らせいたします」と報告した。

また「本件は、認知度向上およびインプレッション拡大を目的とした戦略的投資の一環であり、今後は私の保有アカウントとして運用してまいります」と説明。「また本アカウントでの宣伝・広告掲載をご希望の方はDMにてお問い合わせください」とし、最後に「本アカウントにつきましては、暴露・告発・個人攻撃等の用途ではなく、広告掲載および各種ビジネス情報の発信を目的として運用してまいります。広告掲載等をご希望の方はDMまでご連絡ください」と補足した。