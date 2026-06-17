『冷製パスタシリーズ』を刷新、「海老の旨みトマトソース」「豚しゃぶとごまポン酢」「ツナと大根おろし 和風ソース」の3品【セブン‐イレブン】
セブン‐イレブン･ジャパンは、夏に向けて人気が高まる『冷製パスタシリーズ』を刷新し、全国のセブン‐イレブン店舗で6月23日から順次発売する。
今回の刷新で、『冷製パスタシリーズ』の容器を丸型に変更した。器に盛り付けたような見た目で、食卓になじむデザインとした。ラベルは手書き感のあるデザインにリニューアルした。
価格:598円(税込645.84円)
発売日:6月23日〜順次
販売エリア:沖縄県を除く全国
「3層構造の生パスタ」は、冷製でももちもちした食感を実現するため、強力粉などを混ぜたもちもち生地を、弾力と歯ごたえのあるデュラム小麦の生地で挟んだ。凝縮させた海老の旨みを加えた濃厚なトマトソースが、麺によく絡み、素材本来の風味と食感を楽しめる。◆冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢
価格:530円(税込572.40円)
発売日:6月24日〜順次
販売エリア:関東一部
冷製パスタの細い麺に、たっぷりの豚しゃぶと、香ばしいごまのコクとポン酢のさわやかな酸味を合わせた。まろやかなごまの風味と、後味をすっきり引き締めるポン酢の味わいが楽しめる。◆冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース
価格:460円(税込496.80円)
発売日:6月24日〜順次
販売エリア:東北･関東一部･東海･沖縄県を除く全国
ツナの旨みに、大根おろしのみずみずしさとほどよい辛みを合わせ、コクがありながらもさっぱりな味わいに仕立てた。和風ソースに使用している数種のだしの旨みが全体をまとめ、ひんやりとした麺とともに、暑い時期でも食べ進めやすい味わいになっている。
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