国内女子プロゴルフツアーのニチレイレディスは１９日から３日間、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ（６５９０ヤード、パー７２）で行われる。第１ラウンド（１９日）の組み合わせが１７日、発表され、２週前のヨネックスレディス（５〜７日）で初優勝を果たした吉田鈴（りん、大東建託）は、政田夢乃（なないろ生命）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）と同組となった。人気女子プロがそろった組には多くのギャラリーが集まりそうだ。

吉田鈴は昨年の同大会で第２日終了後に５位に浮上。最終的には３１位に終わったが、千葉県出身の人気プロは地元のトーナメントで存在感を発揮した。ツアー優勝者として地元の千葉に帰ってきた吉田鈴は今大会の主役候補の一人となる。

昨年の同大会でツアー初優勝を飾った入谷響（加賀電子）は、メルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同３位の河本結（リコー）の実力者と同組となった。

リゾートトラストレディスでプレーオフの末、惜敗して２位になるなど好調の吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）は本戦出場権をかけた主催者推薦選考会（１６日）を２位で通過。第１ラウンドは上野菜々子（コーナン）、池ヶ谷瑠菜と同組で回る。

先週の宮里藍サントリーレディスを制した桑木志帆（大和ハウス工業）は元々、今大会に出場登録していない。