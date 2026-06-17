◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

１２年ぶり５度目の出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）は、前回大会王者アルゼンチン（同１位）に０―３で敗れ、初戦を落とした。

Ｗ杯初出場となった元フランス代表ＭＦジダン氏の息子で、アルジェリア代表ＧＫルカ・ジダンは、史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシにハットトリックを許した。息子の晴れ舞台に、ジダン氏も現地で観戦していたが、ほろ苦いデビュー戦となった。

９８年Ｗ杯でフランスを初優勝に導いたレジェンドの血を受け継ぐルカ。世代別の代表ではフランス代表としてプレーしていたが、今大会出場に向けて昨年１０月に祖父母の出身地であるアルジェリア代表を選択していた。

◆アルジェリア（３大会ぶり５度目） ＦＩＦＡランク２８位。Ｗ杯最高成績は２０１４年の１６強。アフリカ選手権は１９９０、２０１９年に２度優勝。ブラディミル・ペトコビッチ監督。主力はＭＦシャイビ（フランクフルト）、ＤＦアイトヌリ（マンチェスターＣ）ら。アフリカ予選は８勝１分け１敗で突破。首都アルジェ。人口約４６００万人。