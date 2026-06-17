「フルメタル・パニック！IV」より「レーバテイン」がXL-3緊急展開ブースターなどを装備して1/35スケールプラモ化！7月発売予定
【ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様】 7月 発売予定 価格：14,300円
XL-3緊急展開ブースター
165mm多目的破砕・榴弾砲（デモリッション・ガン）
ボクサー2 76mm散弾砲×2
GEC-B 40mmアサルトライフル×2
ゼーロス20mmガトリング式機関砲
ブラックマンバ短射程空対空ミサイル
XM18 ワイヤーガン×2
GRAW-4単分子カッター×2
M1108対戦車ダガー×2
ラムダ・ドライバ・キャンセラー「妖精の羽」
放熱索
専用スタンド
各種ハンドパーツ
各種マガジン一式
デカール
シール
相良宗介（パイロット服）フィギュア その他仕様
LED発光ユニットを搭載（LR621電池使用／電池別売）
(C)賀東招二・四季童子／KADOKAWA／FMP!4
ウェーブは、プラモデル「ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様」を7月に発売する。価格は14,300円。
本製品は、アニメ「フルメタル・パニック！ Invisible Victory」より、主人公の相良宗介が搭乗する機体「ARX-8 レーバテイン」を、1/35スケールのプラスチックモデルで商品化したもの。海外のホビーメーカー「橘猫工業」と「ウェーブ」がタッグを組み、共同開発した商品となっている。
設定画や劇中イメージを元に、大型スケールにふさわしいハイディテールなデザインにアレンジして製品化しており、総パーツ数が1,300個を超える大ボリュームで、各関節部は可動範囲が広くさまざまなアクションポーズをとらせることができる。
さらに本体の動きに合わせて各部の装甲が連動する、ハッチオープンができるなどのギミックも搭載しているほか、多数のランナー成型色や、メタリックやグラデーションなどの塗装済みランナーを採用。塗装しなくても組み立てるだけでキャラクターイメージに近い仕上がりとなる仕様となっている。
付属品としてXL-3緊急展開ブースターのほかに、デモリッション・ガンや妖精の羽など多数の武装が付属し、最終決戦時のフル装備状態が再現可能。LED発光ユニットを搭載し、カメラアイやコックピット内部を光らせることができる。【ウェーブ｜橘猫工業 ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様】
「ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様」仕様：プラスチックモデルキット スケール：1/35スケール サイズ：全高 約240mm 付属品
XL-3緊急展開ブースター
165mm多目的破砕・榴弾砲（デモリッション・ガン）
ボクサー2 76mm散弾砲×2
GEC-B 40mmアサルトライフル×2
ゼーロス20mmガトリング式機関砲
ブラックマンバ短射程空対空ミサイル
XM18 ワイヤーガン×2
GRAW-4単分子カッター×2
M1108対戦車ダガー×2
ラムダ・ドライバ・キャンセラー「妖精の羽」
放熱索
専用スタンド
各種ハンドパーツ
各種マガジン一式
デカール
シール
相良宗介（パイロット服）フィギュア その他仕様
LED発光ユニットを搭載（LR621電池使用／電池別売）
(C)賀東招二・四季童子／KADOKAWA／FMP!4
※写真の完成品は組み立て、塗装を施したものです。
※画像は開発中のものです。実際の製品とは細部の仕様が異なる場合があります。ご了承ください。