【ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様】 7月 発売予定 価格：14,300円

ウェーブは、プラモデル「ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様」を7月に発売する。価格は14,300円。

本製品は、アニメ「フルメタル・パニック！ Invisible Victory」より、主人公の相良宗介が搭乗する機体「ARX-8 レーバテイン」を、1/35スケールのプラスチックモデルで商品化したもの。海外のホビーメーカー「橘猫工業」と「ウェーブ」がタッグを組み、共同開発した商品となっている。

設定画や劇中イメージを元に、大型スケールにふさわしいハイディテールなデザインにアレンジして製品化しており、総パーツ数が1,300個を超える大ボリュームで、各関節部は可動範囲が広くさまざまなアクションポーズをとらせることができる。

さらに本体の動きに合わせて各部の装甲が連動する、ハッチオープンができるなどのギミックも搭載しているほか、多数のランナー成型色や、メタリックやグラデーションなどの塗装済みランナーを採用。塗装しなくても組み立てるだけでキャラクターイメージに近い仕上がりとなる仕様となっている。

付属品としてXL-3緊急展開ブースターのほかに、デモリッション・ガンや妖精の羽など多数の武装が付属し、最終決戦時のフル装備状態が再現可能。LED発光ユニットを搭載し、カメラアイやコックピット内部を光らせることができる。

「ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様」

【ウェーブ｜橘猫工業 ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様】仕様：プラスチックモデルキット スケール：1/35スケール サイズ：全高 約240mm 付属品XL-3緊急展開ブースター165mm多目的破砕・榴弾砲（デモリッション・ガン）ボクサー2 76mm散弾砲×2GEC-B 40mmアサルトライフル×2ゼーロス20mmガトリング式機関砲ブラックマンバ短射程空対空ミサイルXM18 ワイヤーガン×2GRAW-4単分子カッター×2M1108対戦車ダガー×2ラムダ・ドライバ・キャンセラー「妖精の羽」放熱索専用スタンド各種ハンドパーツ各種マガジン一式デカールシール相良宗介（パイロット服）フィギュア その他仕様LED発光ユニットを搭載（LR621電池使用／電池別売）

(C)賀東招二・四季童子／KADOKAWA／FMP!4

※写真の完成品は組み立て、塗装を施したものです。

※画像は開発中のものです。実際の製品とは細部の仕様が異なる場合があります。ご了承ください。