【S&W M27 “The .357 Magnum” 3-1/2inch Steel Finish】 6月中旬発売予定 価格：43,780円

タナカはモデルガン「S&W M27 “The .357 Magnum” 3-1/2inch Steel Finish」を6月中旬に発売する。価格は43,780円。

S&W M27は.357マグナム弾と共に1935年に開発された拳銃。「世界で最も強力なリボルバー」として、当初は一般販売されず品質保証書を兼ねた登録証が付属するようなオーダー制の特注品的な販売。サイト、1/4インチ刻みの銃身長、仕上げ、グリップまで詳細に選択可能だった。第2次大戦後のリニューアルモデルではレジスタード制は廃止された。

今回の製品では3-1/2インチの銃身はレジスター制だったころの雰囲気を再現。重厚なスチールフィニッシュモデルとなっている。当時の実銃を彷彿とさせるスチールカラーのフレームおよびバレルは、メッキにより質感豊かに再現。テーパーの掛かった3 1/2インチバレルに、リアサイトベースを含めフレームからバレルにかけて施されたチェッカリング、さらにカウンターボアード・シリンダーやセミワイドハンマー、ナロートリガーといった特徴的なディテールも忠実に再現している。