【「学園アイドルマスター ESPRESTO-Frilly lace-倉本千奈」「学園アイドルマスター ESPRESTO-Textural layer-篠澤 広」】 11月 展開

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Frilly lace-倉本千奈」と「学園アイドルマスター ESPRESTO-Textural layer-篠澤 広」を11月に展開する。

両商品は、「学園アイドルマスター」より同社が展開するプライズ賞品として「倉本千奈」と「篠澤 広」をフィギュア化したもの。[胸を張って一歩ずつ]、[一番向いてないこと]のイラストをもとに立体化されている。

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Frilly lace-倉本千奈」詳細

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Textural layer-篠澤 広」詳細

種類：全1種 サイズ：約22cm種類：全1種 サイズ：約12cm

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