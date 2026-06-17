【ゾイド】ムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」が7月に予約開始
【AZ-17 ウルトラザウルス】 7月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」を7月に予約受付を開始する。
本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヘリック共和国軍の超大型ゾイド「ウルトラザウルス」を「ADVANCED Zi（AZ）」シリーズで立体化したもの。長い首に移動要塞のような巨躯が再現され、左右のリニアキャノンなどの武装も搭載されている。
また、静岡ホビーショーでは「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」も展示された。
【ついに公開「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」あのド迫力が超パワーアップして帰ってきた！【メーカー担当者インタビュー】】
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 17, 2026
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AZ-17 ウルトラザウルス
2026年7月予約開始
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