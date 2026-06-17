【AZ-17 ウルトラザウルス】 7月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」を7月に予約受付を開始する。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヘリック共和国軍の超大型ゾイド「ウルトラザウルス」を「ADVANCED Zi（AZ）」シリーズで立体化したもの。長い首に移動要塞のような巨躯が再現され、左右のリニアキャノンなどの武装も搭載されている。

また、静岡ホビーショーでは「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」も展示された。

ADVANCED Zi SERIES

NEXT NEW ZOIDS



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AZ-17 ウルトラザウルス



2026年7月予約開始



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