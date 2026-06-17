東海地方は、今夜から明日18日(木)の朝にかけて、雨の降る所が多いでしょう。20日(土)以降は、曇りや雨の日が多くなり、週末(20日・21日)は、まとまった雨の恐れがあります。今後の情報に注意してください。

今日17日(水)は天気下り坂 夜は広く雨に

今日17日(水)の東海地方は、晴れ間がありますが、三重県から雲が広がってきています。今夜にかけて、梅雨前線が北上して近づくため、今晴れている所も次第に雲が多くなり、夕方には広く曇り空に変わる見込みです。三重県南部は、昼過ぎから雨が降りやすく、その他の地域は、夜は雨の降る所が多くなりそうです。

最高気温は30℃近くまで上がる所が多いでしょう。エアコンの活用や、こまめな水分補給を心掛けるなど、熱中症に注意してください。

週末(20日・21日)はまとまった雨の恐れ

明日18日(木)は、朝まで雲が多く、雨の降る所があるでしょう。発達した雨雲は海上を通過していくため、大雨の心配はなさそうです。

日中は、本州南岸に前線が停滞し、また、気圧の谷が本州付近を通過する見込みです。晴れ間も出ますが、所々でにわか雨がありそうです。変わりやすい天気に注意してください。



19日(金)は、前線は南の海上へ離れ、高気圧に覆われるため、晴れ間が戻るでしょう。



20日(土)は、前線が西から北上し、東海地方に近づく見込みです。午後は、次第に雨が降るでしょう。21日(日)は、前線が本州付近に延び、前線上の低気圧が日本海に進んでくるため、暖かく湿った空気の流れ込みが強まる見込みです。広く雨が降るでしょう。20日(土)から21日(日)は、まとまった雨の恐れがあるため、今後の情報に注意してください。



22日(月)以降も、前線の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多いでしょう。

19日(金)は名古屋33℃予想 厳しい暑さに

19日(金)は、季節先取りの暖かい空気と強い日差しの影響で、気温が上がる見込みです。最高気温は30℃以上の真夏日が続出し、厳しい暑さとなるでしょう。熱中症に厳重に警戒してください。20日(土)以降は、日差しが少なく暑さは落ち着きますが、ムシムシとした日が多いでしょう。