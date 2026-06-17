生態環境改善で豊かになる黄河沿岸地域 中国内モンゴル自治区
【新華社フフホト6月17日】中国を代表する大河、黄河は内モンゴル自治区内を843.5キロにわたって流れ、中国北方の生態安全障壁の中核を成している。同自治区はここ数年、流域の生態環境改善を強力に推進しており、これまでに累計2万3千平方キロにわたる水資源・土壌保護対策を実施し、流域の植生被覆率は平均76.2％に向上した。毛烏素（ムウス）砂漠と庫布其（クブチ）砂漠の黄河沿岸地域の砂漠化対策率はそれぞれ80％と73％に上り、毎年黄河に流入する黄砂は100万トン以上低減した。
生態系の改善と環境配慮型産業の発展により、黄河沿岸住民の暮らしはますます豊かになりつつある。
オルドス市の黄河沿岸砂漠地帯では、「太陽光発電＋（プラス）砂漠化対策＋農業・牧畜業」という立体モデルが至る所で展開されている。太陽光パネルで太陽光発電を行い、パネルの下に植物を植えて砂を固定し、そこで家畜を放牧することで、かつては草一本生えなかった乾燥地帯が、増収をもたらす緑豊かな産業パークに一変した。地元の牧畜民は遊休砂地を太陽光発電・砂漠化対策プロジェクトに出資し、毎年の安定した配当収入に加え、自宅近くでの就業も可能になった。牧畜民は「砂地が改善され、環境が良くなり、収入も倍増した。これこそ確かな生態系の恵みだ」と喜びを口にした。
黄河生態回廊の建設を軸として、黄河沿いの各地域の湿地や森林、田園、古鎮といった資源がつながり、エコツーリズム、レジャー・ヘルスケア、グリーン（環境配慮型）農業・牧畜業が活況を呈している。バヤンノール市の河套かんがい区域は、優れた水・土壌資源を生かし、グリーン穀物・食用油、有機果物・野菜の産業ベルトを形成している。良質な食糧（穀類・豆類・いも類）・油料作物の年間生産量は300万トンを超え、グリーン・有機農畜産物の認証数も年々増加しており、黄河沿いの肥沃な土地は人々にとって真に価値のある「金山銀山」となっている。（記者/哈麗娜）