◇W杯北中米大会1次リーグ（2026年6月16日）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の7日目が16日（日本時間17日）に行われた。“千両役者”のエースストライカーたちが複数ゴールを決めてファンを大興奮させた。

前回大会準優勝のフランス（FIFAランク2位）が、1次リーグI組のセネガル（同16位）と対戦。後半21分、FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）がFWオリセの絶妙スルーパスを呼び込みエリア内で右足一閃。重苦しい雰囲気を振り払う鮮やかな先制ゴール。さらに後半アディショナルタイムにもミドルシュートを突き刺して2点目を挙げた。

同じI組のノルウェー（同31位）はイラク（同57位）と対戦。前半29分に先制点。左から流れてきたクロスに快足を飛ばし、ファーサイドのゴール手前で左足を伸ばして押し込んだ。1―1とされた同43分には不用意なバックパスに詰めて相手GKのクリアボールをブロックする形で加点して、2点目をマークした。

そして前回王者アルゼンチン（同1位）はアルジェリア（同28位）と対戦。6大会連続出場でアルゼンチン代表通算200試合目となったメッシが世界に衝撃を与えた。

前半17分に縦パスを敵陣中央で受けると、ドリブル開始。エリア外から放たれた強烈な左ミドルシュートは元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン氏を実父に持つアルジェリアGKルカ・ジダンの手を弾き、ネットに突き刺さった。後半15分にこぼれ球に反応したメッシが右足で冷静に決めて、2点目を挙げた。FWミロスラフ・クローゼ（ドイツ）の持つ大会通算16得点まで「1」に迫った。

後半31分にペナルティエリア手前から左足でゴール左下に突き刺して自身初の本大会でハットトリックを達成した。ファンは総立ちして大興奮した。FWミロスラフ・クローゼ（ドイツ）が持つ歴代最多16得点に並んだ。さらに38歳357日でのハットトリックはポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの33歳130日を抜いて最年長記録となった。