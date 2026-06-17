お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が17日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。こども家庭庁が16日、子ども・子育て支援事業などに充てる予算の使い道の全てを2027年度中にホームページで公開すると発表したことについてコメントした。

自治体や民間事業者に補助金や委託費を支給している事業を含む全事業が対象。こども庁によると、中央省庁が使途を全て「見える化」するのは初めて。事業の透明性を高めるとともに統廃合を進めることで子どもや若者の自殺防止など重要課題の対策に予算を振り向ける。

こども庁は23年4月に発足。児童手当の拡充や保育の充実などに取り組んできたが、予算規模に見合った成果を上げられていないとの批判が根強い。さらに事業内容や予算に関して「委託先による（補助金などの）中抜きが疑われる」との意見が寄せられたため、対応を検討していた。

山里は「これをきっかけにいろんな省庁もやっていった方がいいんじゃないかなと思う」と言い、「こども家庭庁って今、ホント子供の自殺者が過去最多になってるとか少子化が進んで凄く大切なことを担える場所だと思うんですよ。でも前回の大臣の時にテレビでお話聞いた時に、データも今まで検証もしてない。今までやったことの成果も何もやってないってのをはっきりと前大臣がおっしゃってて、それに衝撃を受けて、これからは見ていくようにしましょうとおっしゃってたんですけど、それの一歩になっていくのかなという。ホントに今、日本が抱える国難の大事なところなんで、しっかりやっていってほしいなと思います」とコメントしていた。