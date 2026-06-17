◇ナ・リーグ メッツ3―5レッズ（2026年6月16日 シンシナティ）

メッツの千賀滉大投手（33）が16日（日本時間17日）、負傷者リスト（IL）からメジャー復帰し、敵地でのレッズ戦に先発。4回2安打4失点で今季初勝利はならず、開幕からの5連敗を喫した。試合後は冷静に投球を振り返り、次回登板以降に向けての課題を口にした。

4月26日（同27日）ロッキーズ戦以来、51日ぶりとなるメジャーでの先発マウンド。立ち上がりにレッズ打線に捕まった。先頭打者から連続四球を与えると、3番・スチュワートに低めシンカーを左翼席へと運ばれ、1死も取れないまま3点を失った。先制被弾後、2死までこぎ着けたが、6番・スティアにも95.2マイル（約153.4キロ）直球を左中間スタンドへと運ばれた。

2回以降は立ち直った。2回を3者凡退で終え、3回には1死から四球を出し、4番・ローには11球粘られながらも最後はシンカーで空振り三振。三振併殺で結果的に3人でこの回を終えた。4回は無死からスアレスを96.2マイル（約154.8キロ）、2死一塁からマクレーンを96.7マイル（約155.6キロ）とともに直球で空振り三振。4回終了時で球数は82球に達し、この回限りで役目を終えた。

千賀は「（相手打者が）フォークも低めを捨てている中で、スライダーを増やして、ほとんど投球の半分に近いくらいスライダーを投げて、凄い感覚も良かった。最後の3イニングが良かったからこそ、最初の立ち上がりが悔しいなという感じ」と振り返った。

最大の武器である“お化けフォーク”の制度を欠き、相手打者に見極められていることが現状の課題。「どうしてもボールからボールが非常に多いというところで、バッターも低めは全部捨てている。あまりチェイスしてこない」と言う。「もう少しスピードあるシンカーだったり、スライダーだったりを使えるともっと幅が広がるし、そこに手を出してくれると、フォークも振ってくれる」と話した。

千賀は4月27日（同28日）に腰椎の炎症でIL入り。5月に入ってスローイングを再開し、5月22日（同23日）に傘下1Aでのリハビリ登板で実戦復帰を果たした。6月11日（同12日）には傘下2AでIL入り後、4度目の登板。6回1安打1失点と好投し、リハビリ登板を終えた。

今季は6試合に先発して0勝5敗、防御率9.00となった。「感覚的にも状態的にも凄いいい状態ではあると思っているので、また出番があれば自分の投球をするだけだと思っています」。メジャー4年目のシーズン。ここからの巻き返しを期す。