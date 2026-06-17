7月1日18時30分より放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）の、第3弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、ILLIT、ダイアモンド☆ユカイ、宝塚歌劇団 花組、DISH//、NiziU、M!LK、礼真琴の7組。

宝塚歌劇団 花組からは、トップスター 永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5名が出演。M!LKとともに「好きすぎて滅！」のコラボパフォーマンスを披露する。

また、島袋寛子は、SPEEDの代表曲「STEADY」「ALIVE」「Body & Soul」をNiziUのMAYA、RIKU、NINA、番組初登場の礼真琴、ME:Iの3組とそれぞれコラボ。郷ひろみとJuice＝Juiceは、「GOLDFINGER’99」と「盛れ！ミ・アモーレ」のラテンナンバー2曲を披露する。

さらに、ILLITとCUTIE STREETはお互いの代表曲「Almond Chocolate」と「かわいいだけじゃだめですか？」を披露。増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ! group）の3人は「WINDING ROAD」を、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドは「Swallowtail Butterfly～あいのうた～」をコラボレーションする。

そのほか、7月3日公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』で、新キャラクター スマーティー・パンツ役の声優を務める佐野勇斗（M!LK）が、シリーズのテーマソング「君はともだち」をダイアモンド☆ユカイとのコラボで初披露する。

（文＝リアルサウンド編集部）