山形県内では、きのうからけさにかけてクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】県内で今年3件目の緊急銃猟 けさ早くから複数の目撃、南陽市でクマ駆除 市街地での目撃件数は去年の同じ時期の2倍に（山形）

南陽市ではけさ、クマ１頭が緊急銃猟によって駆除されました。

県内で緊急銃猟が行われたのは今年に入って３件目です。

きょう午前４時ごろ、南陽市の赤湯駅近くでクマ１頭が目撃されました。

クマはその後、沖郷中学校や赤湯バイパス付近などでも出没が確認されています。

南陽市は、猟友会に出動を要請し、午前７時半ごろ、露橋地内で緊急銃猟によってクマ１頭を駆除したということです。

今年に入って県内で緊急銃猟が行われたのは３件目です。

■市街地での目撃相次ぐ 去年の２倍に

また、きのう午後には鶴岡市羽黒町の住宅地でもクマが目撃されたほか、山形市みはらしの丘や米沢市小野川町など市街地での出没が続いています。

県によりますと、今月１４日現在の市街地でのクマの目撃件数は１６０件で、去年の同じ時期と比べて２倍以上となっています。

自治体や警察では、クマを目撃した場合はすぐに通報するよう呼びかけています。