今年４月、岩手県大槌町で発生した山林火災は、今も地元の産業などに影響を及ぼしています。

こうした中、大槌町と交流のある小国町の高校生が、復興支援に繋がる取り組みを行いました。

【写真を見る】「少しでも助けになれれば」小国町の高校生が岩手県大槌町の特産品を販売 山林火災の復興支援として取り組む（山形）

「復興支援お願いしま～す」

サーモンの缶詰めに、鹿の干し肉。特産品はすべて岩手県大槌町のものです。

客「若い子がボランティアでがんばっていると聞いてぜひとも協力したいと思った」

生徒「こういうポスターを作ってみたりとか。少しでも助けになれれば」

今年４月、岩手県大槌町で発生した山林火災は、漁業などの産業に今も影響を及ぼしています。

■高校生が復興支援に動き出す！

こうした中、岩手県の大槌高校と交流があった小国高校では、復興支援を目的に大槌町の特産品を販売することを決めました。

生徒たちは沿道で呼びかけを行ったり、店頭で商品の説明をしたりと大忙しです。

客は「磯ラーメン２つ買いました。一生懸命説明してくれていたので買って食べてみようと思った」

小国高校 中村笙吾さん（２年）「いっぱい売れて嬉しい限りです。お客様との会話で買ってもらえた時の実感は実践でしか得られないので、良い学びだと思う」

小国高校 長岡郁子 教頭「視野を広げて色んなことを感じて、自分たちの力で色んなことができることをぜひ学んでほしい」

今回の売上の１０パーセントが大槌町や支援団体に寄付され、復興に役立てられるということです。