サッカー界では売り切れ続出の“メッシモデル”がゴルフ界にも！ 限定モデル『コードカオス Messi』が本日より発売
アディダスジャパンから、限定シューズのアナウンス。「サッカー界のレジェンドであるリオネル・メッシ、そしてアルゼンチンのFIFAワールドカップ2026のタイトル防衛への挑戦の幕開けを記念し、限定版ゴルフシューズ『コードカオス Messi』を発売いたします。本モデルは、ブランド初となるメッシ着想のゴルフシューズであり、2026年6月17日よりアディダス公式オンラインストアやアディダス 公式アプリ、一部アディダス直営店やアディダスゴルフ取扱店にて販売しています」。一体どのような仕上がりなのか。
【写真】アルゼンチンカラーにメッシロゴも！ 限定モデル『コードカオス Messi』がかっこいい！
人気サッカースパイクデザインのスニーカーを発売するなど、スポーツの枠を超えてカルチャーをけん引しているアディダス。『コードカオス Messi』は、現在開催されているFIFAワールドカップでメッシが着用するシグネチャーシューズ『El ?ltimo Tango』から着想を得たアッパーと、コードカオスのアウトソールを組み合わせたデザインとなっている。なお、『El ?ltimo Tango』は「ラストタンゴ（ダンス）」という意味があり、メッシにとって今大会が選手キャリアラストのワールドカップになる可能性があることも含まれた特別な意味が込められており、サッカースパイクでは完売続出のレアモデルだ。今回、ゴルフ用に開発されたマイクロファイバーレザーを採用し、かかと部と中足部には新開発の「AXISLOCKスタビライザー」が搭載されて、スイング時の安定性とコントロール性が向上している。アウトソールは、スパイクレスながらも高いグリップ力を実現。「BOOSTクッショニング」により、快適な履き心地と反発性を有している。デザイン面では、アルゼンチンをイメージしたアイボリー、ゴールド、スカイブルーのカラーリングを採用し、シュータンやソックライナーには「Messi」ロゴが配置されている。パッケージも特別仕様となっており、コレクターズアイテムとしても魅力的だ。これから約1カ月間はワールドカップへの注目が高まる。アディダスゴルフのゼネラルマネージャー ジェフ・リーハート氏は「世界はFIFAワールドカップ 2026に注目します。その特別な瞬間を祝うにあたり、リオネル・メッシは最適な存在です。私たちはサッカーチームと協力し、adidas Golfとadidas Footballの魅力を融合させた、ゴルフコースのための特別なプロダクトを生み出しました。」と話す。サッカー場でもひと際目を引くデザインだが、ゴルフ場でも目立つことは間違いない。サッカーファンだけでなく、ゴルフファンも大注目の1足となりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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