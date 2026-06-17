辺見えみり、長女13歳の誕生日に「娘のパパにも感謝」 幼少期の貴重2ショット＆アットホームな誕生日会を公開
タレントの辺見えみり（49）が、17日までに自身のインスタグラムを更新し、長女の13歳の誕生日を祝福。幼少期の思い出写真や誕生日パーティーの様子を公開し、母としての思いをつづった。
【写真】「なんて可愛い赤ちゃん」辺見えみり＆長女が幼少期の貴重2ショット
辺見は「娘の13歳のbirthday」と報告し、赤ちゃんだった頃の長女とのツーショット写真を投稿。「13年ってあっという間ですね」と振り返りながら、「今私達が笑顔でいられるのは周りで支えてくれている人たちのおかげです 感謝しかありません」と周囲への感謝を記している。
さらに、「娘のパパにも感謝」と記し、「13歳の現在は、夢を持ち始めて 毎日楽しく学校に行き 人思いな女の子に育っています」と娘の成長した姿を紹介。「これからも周りの人を大切に歩いて行ってね 私は全力でサポートします」と愛情あふれるメッセージを送った。
続く投稿では、「娘13歳パーティー」と自宅で開いた誕生日会の様子を公開。辺見は「唐揚げ作って、娘の好きなパスタ作ろうかなーって思っていたら、『カレーがいい！友達もそう言ってる！』」とエピソードを明かし、長女や友人たちのために手料理を振る舞ったことを報告した。
投稿された写真には、「13」のバルーンや誕生日ケーキ、食卓に並んだ料理、長女と友人たちが楽しむ様子などが収められている。辺見は「パーティーっぽくないけど、とりあえずイチゴプラータとか、唐揚げは食べられるかな？と作っておいたけど、大人も楽しませてもらった夜でした」と振り返り、「本当におめでとう」と温かな時間が伝わる内容となっていた。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「素敵な母娘さんですね」「手料理めっちゃ美味しそうです」「姉妹のようなステキ親子！」「えみりちゃんもママ13歳、おめでとうございます」「なんて可愛い赤ちゃん」などのコメントが寄せられている。
辺見は俳優の松田賢二（54）と2011年3月に結婚。13年6月に第1子女児が誕生するも、18年2月に離婚を発表した。
【写真】「なんて可愛い赤ちゃん」辺見えみり＆長女が幼少期の貴重2ショット
辺見は「娘の13歳のbirthday」と報告し、赤ちゃんだった頃の長女とのツーショット写真を投稿。「13年ってあっという間ですね」と振り返りながら、「今私達が笑顔でいられるのは周りで支えてくれている人たちのおかげです 感謝しかありません」と周囲への感謝を記している。
続く投稿では、「娘13歳パーティー」と自宅で開いた誕生日会の様子を公開。辺見は「唐揚げ作って、娘の好きなパスタ作ろうかなーって思っていたら、『カレーがいい！友達もそう言ってる！』」とエピソードを明かし、長女や友人たちのために手料理を振る舞ったことを報告した。
投稿された写真には、「13」のバルーンや誕生日ケーキ、食卓に並んだ料理、長女と友人たちが楽しむ様子などが収められている。辺見は「パーティーっぽくないけど、とりあえずイチゴプラータとか、唐揚げは食べられるかな？と作っておいたけど、大人も楽しませてもらった夜でした」と振り返り、「本当におめでとう」と温かな時間が伝わる内容となっていた。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「素敵な母娘さんですね」「手料理めっちゃ美味しそうです」「姉妹のようなステキ親子！」「えみりちゃんもママ13歳、おめでとうございます」「なんて可愛い赤ちゃん」などのコメントが寄せられている。
辺見は俳優の松田賢二（54）と2011年3月に結婚。13年6月に第1子女児が誕生するも、18年2月に離婚を発表した。