27歳の人気モデルが結婚式直前に母親とビデオ通話を行うと、視聴者から「ママ若い」「めちゃ可愛い親子」といった反響が寄せられた。

【映像】27歳人気モデルの“美人母”が顔出し登場

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

結婚式まで残り5日という中で、22歳で起業した九州男児のシンペイ（スタートアップ起業家・年収960万円・28）との“ゼロ日婚約”が成立したなつえ。結婚式当日は、控え室でスタイル際立つ純白のウェディングドレスに身を包むと、本番を前に母親の美緒さんとビデオ通話をつないだ。

「めっちゃいいやん！なんか泣けてきた…」と画面越しに喜ぶ美緒さんに対し、なつえは「結婚に初めて向き合ったから、いろいろ悩んだかも」とこれまでの婚活の日々を振り返って本音をこぼす。

すると美緒さんは、「なっちゃんはわりと我慢してきたから。あまり発言ができなかったやんか。自分の言葉で表すのを抑えてた部分があって……」と娘を案じつつ、「なっちゃんのことをちゃんと見てくれる人っている。でも、その人のこともちゃんと見ないといけない」「なっちゃんの幸せが、笑顔が一番大切」と母としての切実な願いを伝えた。

そんな2人のほっこりとしたやりとりに、視聴者から「お母さんの言葉嬉しい」「娘さん想いの素敵なお母さん」「やさしいママ」「めちゃ可愛い親子」といった声が寄せられたほか、美緒さんの姿に「ママ若い」「なちょママもかわいいー」「お母さん美人」「おかあさん綺麗」「素敵なお母様」「ママ様可愛らしい方」といった反響が寄せられていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）