森香澄、初の美容本決定 −7キロ成功した“スフレっぽボディ”作り方など美の哲学紐解く【戦略的かわいいの作り方】
【モデルプレス＝2026/06/17】フリーアナウンサーの森香澄が、美容誌『美的』（小学館）とタッグを組み、自身初の美容本『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』を9月1日に発売することが決定した。
【写真】30歳フリーアナ「破壊力すごい」美脚際立つミニスカ×黒ビキニ姿
テレビやSNSで話題を呼ぶ森の“あざとかわいさ”の魅力の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがあった。30代に突入し、より美しさに磨きをかけていく森の「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、77のメソッドで紹介。本書は、「大学生〜局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「−7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の4章で構成。美的.com連載『森香澄の戦略的人類モテBEAUTY』の内容も盛り込みながら森の美の哲学を自身の言葉で紐解く。
本書初出しとなる、こだわりたっぷりのカラコン選びや、美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法などの実践的な情報に加え、ここだけの恋愛&結婚観といった内面も深掘り。さらに、美肌や美ボディの魅力を存分に堪能できる撮り下ろし写真を50点以上掲載。ナチュラルな表情から凛とした美しさまで、多彩な魅力を収めたビジュアルも見どころとなっている。本書を読めば、森がなぜこんなにもかわいく、そして愛されるのかが一目瞭然だ。
本書の発売を記念してイベントも決定。東京では、森と直接美容について話すことができる小規模イベント「森 香澄と美容の本音トークー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」を開催。さらに、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でのお渡し会も開催予定している。（modelpress編集部）
森香澄です。この度、美容本を発売させていただくことになりました！美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。その中で見つけた私が本当にやってよかった77の美容法を、素敵な写真とともに1冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです。
書名：『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』
発売予定日：2026年9月1日（火）
発売：小学館
【トークショー＆お渡し会】※トークショーは東京限定。
場所：代官山 蔦屋書店（東京）
日時：2026年9月5日（土）12：00〜予定
第一部：「森 香澄と美容の本音トークー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」
第二部：発売記念お渡し会
【発売記念お渡し会】
場所・日時：HMV&BOOKS NAMBA（大阪） 9月6日(日)12：00〜予定
場所・日時：星野書店（名古屋）9月13日(日)12：00〜予定
場所・日時：HMV＆BOOKS HAKATA（福岡） 9月27日(日)12：00〜予定
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◆森香澄、初の美容本決定
テレビやSNSで話題を呼ぶ森の“あざとかわいさ”の魅力の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがあった。30代に突入し、より美しさに磨きをかけていく森の「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、77のメソッドで紹介。本書は、「大学生〜局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「−7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の4章で構成。美的.com連載『森香澄の戦略的人類モテBEAUTY』の内容も盛り込みながら森の美の哲学を自身の言葉で紐解く。
◆森香澄、東京でのトークイベント＆4都市でのお渡し会開催
本書の発売を記念してイベントも決定。東京では、森と直接美容について話すことができる小規模イベント「森 香澄と美容の本音トークー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」を開催。さらに、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でのお渡し会も開催予定している。（modelpress編集部）
◆森香澄コメント
森香澄です。この度、美容本を発売させていただくことになりました！美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。その中で見つけた私が本当にやってよかった77の美容法を、素敵な写真とともに1冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです。
◆単行本概要
書名：『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』
発売予定日：2026年9月1日（火）
発売：小学館
◆イベント概要
【トークショー＆お渡し会】※トークショーは東京限定。
場所：代官山 蔦屋書店（東京）
日時：2026年9月5日（土）12：00〜予定
第一部：「森 香澄と美容の本音トークー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」
第二部：発売記念お渡し会
【発売記念お渡し会】
場所・日時：HMV&BOOKS NAMBA（大阪） 9月6日(日)12：00〜予定
場所・日時：星野書店（名古屋）9月13日(日)12：00〜予定
場所・日時：HMV＆BOOKS HAKATA（福岡） 9月27日(日)12：00〜予定
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