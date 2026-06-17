【週刊SPA!】空見みあが魅せる禁断のシチュエーション！小説家・外山薫のシナリオを大胆に体現

『週刊SPA! 6月16日号』は6月9日に発売！

妄想デート撮「このあと、どうする？」：空見みあ（ミスSPA!2025 グランプリ）

『週刊SPA! 6月16日号』が6月9日に発売。連載「このあと、どうする？」にミスSPA!2025 グランプリの空見みあが登場した。

空見みあ © 撮影／友野雄

本企画は、小説『息が詰まるようなこの場所で』の著者・外山薫がシナリオを手掛ける人気の妄想デート撮だ。今回の設定は、面倒を見ることになった職場の後輩が、自分と同じ趣味を持つオタクだったというストーリー。

空見みあ © 撮影／友野雄

何気ない食事の席で「先輩も好きなんですね、ガンダム談議しましょうよ」と誘われ、並べた理屈が崩れ去るほど彼女に強く惹かれていく。そんな魅力的なシチュエーションを、空見みあが大胆に表現している。

【プロフィール】

空見みあ

大阪府出身。T153 B93 W58 H90

声優としても活躍するグラビアアイドル。『ミスSPA! 2025』にてグランプリを獲得。趣味はコスプレ、アニメ観賞。特技はガンプラ作り。

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外山薫

1985生まれ。慶應義塾大学卒業。’23年に『息が詰まるようなこの場所で』（KADOKAWA）でデビュー。近著に『君の背中に見た夢は』（同）や、共著『パパたちの肖像』（双葉社）など。

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【クレジット】撮影／友野雄 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子

撮影協力／アニメ・映画 酒場 へそ 新橋駅前店