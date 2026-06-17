◆米大リーグ カブス２―５ロッキーズ（１６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「４番・指名打者」でスタメン出場し、４打数２安打で出場した試合では３試合ぶりのマルチ安打をマークした。カブスは逆転負けを喫した。

初回は前日１５日（同１６日）にサイクル安打を達成したＰＣＡことクローアームストロングが２試合連続の先頭弾となる１４号ソロで１点を先取。誠也は１死一塁で１打席目を迎え、先発右腕のフェルトナーから左前安打を放ち、２試合ぶりの安打となったが、得点にはつながらなかった。２点をリードした３回先頭の２打席目は低めのシンカーに手が出ず見逃し三振。逆転されて３点を追う５回１死の３打席目は９球目まで粘ったら遊ゴロに打ち取られた。

２―５の７回２死一塁の４打席目は左腕のベルナルディノと対戦し、逆方向にはじき返した当たりがワンバウンドしてスタンドに入るエンタイトル二塁打となったが、またしても得点にはつながらなかった。

誠也は１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３回の２打席目には左前適時打も放っていた。だが、４回裏の右翼の守備で打球を処理した際に右膝を痛めて途中交代。１４日（同１５日）は、欠場した。前日１５日（同１６日）に２試合ぶりに指名打者復帰し、２試合連続の出場となった。

３日（同４日）の本拠地・アスレチックス戦では、５月８日（同９日）の敵地・レンジャーズ戦以来約１か月ぶりで、２３試合、９３打席ぶりの本塁打となる８号ソロ。５日（同６日）の本拠地・ジャイアンツ戦でも３―１８と大敗を喫する中で９号を放ち、１１日（同１２日）の敵地・ロッキーズ戦では満弾で１０号を放ち、日本人メジャーリーガーでは史上初のデビューから５年連続２ケタ本塁打をマークした。前日１５日（同１６日）は無安打で１０試合連続安打が止まったが、２四球。１点を追う９回先頭で選んだ四球はサヨナラ勝ちにつながった。