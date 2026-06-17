若者に絶大な人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅｒで、インフルエンサーのしなこが１７日までに自身のインスタグラムを更新。ビジュアル系のメイクとファッションに身を包んだ姿が話題になっている。

ゴシック＆ロリータブランド「モワ・メーム・モワティエ」の企画にゲストとして参加したしなこは「ヴィジュアル系のしなこワールド みんなに気に入って貰えてうれしなこでした」と銀髪ショートにモノクロでまとめたメイクとファッションの写真や、ブラックのリップでいつものカラフルなメイクとはまったく違う雰囲気のスタイルを披露。「ずーっとやってみたかったメイクとファッションでまた新しい自分に出会えた気がして こんなに素敵な機会を本当に本当にありがとうございました」とつづり「自分も見たことのないしなこをこれからもたくさん見てみたい！！！ 色んな自分にチャレンジしたいな」と締めくくった。

この投稿には「すごい！！めっちゃ似合っています！！」「え、、、？イケメンすぎない？」「いろんな系統いけるやん」「お美しいですね」「最初ＡＩかと思いましたｗｗ」「え！これしなこちゃん？！」「だ？．．．だれですか！」などのコメントが寄せられている。