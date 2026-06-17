高知ユナイテッドSCの新谷聖基選手が青森県のJ2ヴァンラーレン八戸に完全移籍することが発表されました。



【新谷選手コメント】

自分自身がさらに成長するために、このタイミングで新しい挑戦をすることに決めました。高知で過ごした日々を振り返ると、感謝の気持ちしかありません。

入団1年目は怪我で練習すら出来ませんでした。2年、3年目も怪我を繰り返し、思うようにピッチに立てませんでした。仲間が戦う姿を外から見ることしかできない悔しさや焦り、繰り返す膝の痛みに何度も、先が見えなくなりました。4年目は高知家でJ3参入、あの時の景色や感情は今でも鮮明に覚えています。5年目J元年喜びも苦しみもありました。どの年も諦めずにここまで来ることがたできたのは、自分を信じ続けてくれたクラブ、共に戦ってくれた歴代の仲間たち、そしてどんな状況でも温かく応援し続けてくださったファン・サポーターの皆さまのおかげです。





「いつも応援してます」「ファンです」子どもたちの「新谷さん選手やったが～？めっちゃかっこよかった！」たくさんいただいた言葉は力の源になってます。高知ユナイテッドSCは自分にとってただサッカーをするクラブではありません。苦しい時も見捨てずに支えてくれた場所であり、何度悔しい思いをしても立ち上がることの大切さを教えてくれた場所です。このクラブで経験した喜びも悔しさも、汗も涙も全てが財産です。高知で支えていただいた感謝を胸に、これからも泥臭く全力で戦い続けます。移籍先でさらに成長できるように努力し「新谷を応援していてよかった」と思ってもらえるような選手になれるように頑張ります。5年間半、本当にこれまでありがとうございました。ファン、サポーターの皆さまご支援いただいてるパートナーの皆さま選手というのを考慮し勤務させていただいた株式会社フタガミさま高知ユナイテッドSCに関わる全ての皆さま高知ユナイテッドSC森下会長兼社長、フロントスタッフの皆さま、吉本監督、立田コーチ、マネージャー、チームメイト、ボランティアの皆さまこれまでご指導いただいた、監督、スタッフ、元チームメイト、心から感謝しています。僕や僕の家族にとって高知は、一生の特別な場所です。本当にありがとうございました