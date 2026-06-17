◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン０―３アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

１２年ぶり５度目の出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）は前回大会王者アルゼンチン（同１位）に敗れ、初戦を落とした。

幻の先制点となった。前半８分、ペナルティーエリア内に抜け出したＦＷシャイビ（フランクフルト）が一度ゴールネット揺らしたが、オフサイド判定。先制点を逃した。

チャンスを逃したアルジェリアは、同１７分にアルゼンチンのＦＷメッシにミドルシュートで先制を許すと、後半１５分にも元フランス代表ＭＦジダン氏の息子であるＧＫルカ・ジダンがはじいたこぼれ球をメッシに押し込まれ、２点目を献上。同３１分にメッシにとどめの３点目を決められ、完封負けを喫した。

◆アルジェリア（３大会ぶり５度目） ＦＩＦＡランク２８位。Ｗ杯最高成績は２０１４年の１６強。アフリカ選手権は１９９０、２０１９年に２度優勝。ブラディミル・ペトコビッチ監督。主力はＭＦシャイビ（フランクフルト）、ＤＦアイトヌリ（マンチェスターＣ）ら。アフリカ予選は８勝１分け１敗で突破。首都アルジェ。人口約４６００万人。