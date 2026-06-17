■これまでのあらすじ

病院にはできるだけ行かない方がいいという義母。医者に任せたいと言い返す妻。夫は義母の主張するじゃがいものすりおろしを塗る民間療法をおもしろがって受け入れ、さらには「聞き流してうまくやってよ」と嫁姑問題にも他人事で…。



私がどれだけ言っても他人事の夫…。自分の母親がおかしなことを言い出してるのに、どうして全部私に丸投げなの？ 面倒くさいことを私に押し付けてるだけじゃん。

お義母さんが何を信じるかは、お義母さんの自由です。でも、それを嫁や孫にまで押し付けるのは違うと思うんですよね。やることなすこと否定されるしんどさがどれだけ夫に伝わったかはわかりませんが、ようやく重い腰を上げてお義母さんに電話をかけると言ってくれました。さすがに息子から言われたらお義母さんも少しは遠慮してくれるだろうと期待したのですが…。お義母さんがやって来る!?このあと、ついに全面対決となるのです！

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)