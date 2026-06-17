ヤクルトは17日、2027年3月に茨城県守谷市で開業を予定している新ファーム施設全体の名称およびコンセプトが決定したと発表した。

施設名称は「Swallows Wings Square (スワローズ ウィングス スクエア)」でコンセプトは「夢に翼を未来に風を」。球団はコンセプトに込めた思いとして「本施設は、選手が日々の鍛錬を通じて成長していく場であると同時に、土地開発や企業誘致などを通じて地域の発展にも貢献する拠点となることを目指しています。こうした背景から、今回の移転においては「成長」を重要なキーワードといたしました。この思いを込め、施設のコンセプトコピーを「夢に翼を未来に風を」に決定いたしました。未来への期待感と、燕が羽ばたくような躍動感を表現した言葉です。夢へと続く道へ羽ばたくその姿が、次の挑戦者の背中を押す風となる。そんな未来を描きながら、本施設が努力と挑戦を続ける選手たちを支える場所であるとともに、多くの人々が集い、新たな可能性が生まれる場となることを目指しています」とした。

メイン球場は「未来へ羽ばたく燕の翼」をイメージしてデザインされた球場屋根が本施設のシンボル。神宮球場で飛躍する日を待ち望む選手たちの躍動感を表現した。

【施設概要】両翼 100ｍ／センター 122ｍ／ナイター LED照明6基／芝 全面人工芝／観客席 3000席