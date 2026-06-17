【エビアン＝横堀裕也、上地洋実】フランス東部エビアンで開かれている先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、首脳らは１７日未明、２日目の討議後に地域情勢に関する成果文書を発表した。

中東、ウクライナ、インド太平洋地域に触れ、米国とイランの「覚書」合意を歓迎し、ホルムズ海峡の開放を支援していく方針を明記した。緊迫化する地域情勢を巡り、Ｇ７の結束を演出した形だ。

成果文書は、英仏が多国籍の枠組みでホルムズ海峡の安全な航行を確保するための任務を準備していることに触れ、「海峡の正常化に関して重要な役割を果たし得る」と評価した。

米イラン間の合意を巡っては、「イランによる核兵器の取得や弾道ミサイル開発を拒む歴史的な機会を提供した」と強調し、履行に向けてＧ７としても後押しする姿勢を打ち出した。

ロシアの侵略が続くウクライナに対する軍事支援を拡大させ、対露制裁を強化させる方針も盛り込まれた。戦況がウクライナ優位に傾きつつあるとし、「新たな勢いが生まれている」と指摘した。軍事支援については、「防空能力の強化、迎撃ミサイルの供与、長距離攻撃能力の強化に合意」と具体的に記した。

また、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、「法に基づく自由で開かれたインド太平洋」の重要性を強調。その上で、「東・南シナ海や台湾海峡における一方的な現状変更の試み」に反対を表明した。

北朝鮮による核・弾道ミサイル開発にも言及し、「国連安全保障理事会決議に沿った形での完全な非核化」の達成に注力していくと明記した。拉致問題についても即時に解決するよう北朝鮮に要求した。

Ｇ７サミットは、１７日に貿易不均衡の是正などについて討議し、閉幕する。