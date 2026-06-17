デイリーヤマザキ、6月16日から「エビピラフ」増量中！「やさしい麦茶」無料券や値引きなどお得が盛りだくさん。
デイリーヤマザキは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを開催しています。
2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
お菓子やパンが値引きに【GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶無料券】
6月16日から22日までの期間、サントリー「伊右衛門」（600ml）を1本購入すると、「GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶」（680ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月23日から7月6日まで。【和菓子まとめ買いで30円引き】
6月15日から19日までの期間、対象の和菓子を2個一緒に購入すると、合計金額から30円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●豆大福（つぶあん）
●黒糖まん（こしあん）
●金ごま大福（つぶあん）
●よもぎ大福（つぶあん）
●吹雪まん（つぶあん）
●ごま大福（ごまこしあん）
6月15日から21日までの期間、「ホットドッグ」「タルタルソースのチーズフィッシュフライドドッグ」の2品が、ぞれぞれ20円引きになります。【バター香るエビピラフ増量】
6月16日から22日店舗納品分の「バター香るエビピラフ」のピラフが50％増量します。【洋菓子まとめ買いで40円引き】
6月16日から22日までの期間、「日々カフェ」洋菓子全品のうち2個一緒に購入するごとに40円引きになります。【ランチパック最大30円引き】
6月16日から22日までの期間、対象の「ランチパック」の「特盛」が30円引き、「大盛り」が20円引きになっています。【ジョージア50円引き】
6月16日から29日までの期間、コカ・コーラ「ジョージア」の「ブラック」「カフェラテ」「深煎りラテ 無糖」（各500ml）のいずれか1本を購入すると、次回同商品のいずれか1本に使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は6月16日から7月6日まで。【パウチチョコ・ビスケットまとめ買いで30円引き】
6月16日から29日までの期間、対象のパウチチョコ・ビスケットを2個一緒に購入すると30円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●ひとくちルマンド
●ひとくちホワイトロリータ
●プレッツェルショコラ
●チョコあ〜んぱん
●たべっ子水族館パウチ
●たべっ子水族館チョコミント パウチ
●ミニたべっ子どうぶつチーズ味 パウチ
●しみチョココーン マシマシ
●チョコレートマシュマロ パウチ
●いちごミルクマシュマロ パウチ
※画像は公式サイト・公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ