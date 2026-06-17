デイリーヤマザキ、6月16日から「エビピラフ」増量中！「やさしい麦茶」無料券や値引きなどお得が盛りだくさん。

デイリーヤマザキは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを開催しています。

2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

お菓子やパンが値引きに

【GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶無料券】

6月16日から22日までの期間、サントリー「伊右衛門」（600ml）を1本購入すると、「GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶」（680ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月23日から7月6日まで。

【和菓子まとめ買いで30円引き】

6月15日から19日までの期間、対象の和菓子を2個一緒に購入すると、合計金額から30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●豆大福（つぶあん）

●黒糖まん（こしあん）

●金ごま大福（つぶあん）

●よもぎ大福（つぶあん）

●吹雪まん（つぶあん）

●ごま大福（ごまこしあん）

【デイリーホットベーカリー20円引き】

6月15日から21日までの期間、「ホットドッグ」「タルタルソースのチーズフィッシュフライドドッグ」の2品が、ぞれぞれ20円引きになります。

【バター香るエビピラフ増量】

6月16日から22日店舗納品分の「バター香るエビピラフ」のピラフが50％増量します。

【洋菓子まとめ買いで40円引き】

6月16日から22日までの期間、「日々カフェ」洋菓子全品のうち2個一緒に購入するごとに40円引きになります。

【ランチパック最大30円引き】

6月16日から22日までの期間、対象の「ランチパック」の「特盛」が30円引き、「大盛り」が20円引きになっています。

【ジョージア50円引き】

6月16日から29日までの期間、コカ・コーラ「ジョージア」の「ブラック」「カフェラテ」「深煎りラテ 無糖」（各500ml）のいずれか1本を購入すると、次回同商品のいずれか1本に使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は6月16日から7月6日まで。

【パウチチョコ・ビスケットまとめ買いで30円引き】

6月16日から29日までの期間、対象のパウチチョコ・ビスケットを2個一緒に購入すると30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●ひとくちルマンド

●ひとくちホワイトロリータ

●プレッツェルショコラ

●チョコあ〜んぱん

●たべっ子水族館パウチ

●たべっ子水族館チョコミント パウチ

●ミニたべっ子どうぶつチーズ味 パウチ

●しみチョココーン マシマシ

●チョコレートマシュマロ パウチ

●いちごミルクマシュマロ パウチ

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ