ハリーポッター好き必見！　寮カラーのブラなどウンナナクールコラボ第3弾コレクションが登場

ウンナナクールはこのほど、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画「ハリー・ポッター」とのコラボ第3弾を展開しました。

■第3弾は『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観

今回のコラボでは、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観を表現したコレクションが登場。

ホグワーツ魔法魔術学校の四寮を表現したデザインした「364ブラ シンプル」は、四寮のエンブレムアップリケにラメ糸を用いて重厚感を持たせました。おそろいのショーツも用意しています。

さらに、線画調の「ハニーデュークス」のお店とお菓子の柄にバーティー・ボッツの百味ビーンズ柄を合わせたデザインや、「HONEYDUKES」のロゴを配置したストライプ柄のデザインを取り入れたアイテムも揃います。

そのほかには、忍びの地図をモチーフにした半袖開襟パジャマも展開。

全国のウンナナクールショップ、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、intesucre、ONWARD CROSSET、andSTでの展開となります。

■商品概要

商品名：364ブラ シンプル

サイズ：S、M、L、LL

カラー：RE、GR、BU、YE

価格：4,950円

商品名：ショーツ

サイズ：M、L

カラー：RE、GR、BU、YE

価格：2,420円

商品名：ナイトアップブラ

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：RE、PI、ME、SX

価格：3,960円

商品名：ショーツ

サイズ：M、L

カラー：RE、PI、ME、SX

価格：2,310円

商品名：ハラマキ付きショーツ

サイズ：M、L

カラー：RE、PI、ME、SX

価格：2,750円

商品名：カップ付きキャミソール

サイズ：M、L

カラー：RE、PI、ME、SX

価格：3,300円

商品名：ハラマキ付きレギンス

サイズ：M、L

カラー：RE、PI、ME、SX

価格：3,080円

商品名：ハラマキ

サイズ：M

カラー：RE、PI、ME、SX

価格：2,530円

商品名：メンズボクサーパンツ

サイズ：M、L

カラー：RE、PI、ME、SX

価格：2,530円

商品名：半袖開襟パジャマ

サイズ：M、L

カラー：SX、BE

価格：1万1,000円

（フォルサ）