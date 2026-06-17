初夏だけの限定フレーバー。ハーゲンダッツ バー『洋梨＆ミルク』が頑張った日の夜のひと時にぴったりだった

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

少しずつ汗ばむ日が増えてきて、さっぱりしつつも満足感のある冷たいスイーツが恋しくなる季節になってきましたね。

そんな時に全力でおすすめしたいのが、2026年6月9日から期間限定で新発売されたハーゲンダッツ バー『洋梨＆ミルク』。これが自分へのプチご褒美にとってもぴったりな新作なんです！ さっそく実食レポートします。

■果汁＆果肉の贅沢なコンビ！ 瑞々しさに感動する「洋梨の2層コーティング」

パッケージを開けてまず目を惹くのは、淡いイエローが目にも鮮やかな美しいアイスバー。

ひとくちかじってみると、洋梨の華やかな香りがふわっと鼻を抜けて、一気に優雅な気分に包まれます。

驚いたのは、まわりのコーティングが2層構造になっていること！ 外側は爽やかな風味の洋梨ピューレを使用した果汁コーティング、形成する内側はしっかりとした食感が楽しめる洋梨果肉コーティングになっています。

「シャリッ」とした瑞々しい果汁感のあとに、果肉の「ゴロゴロ」とした食感がやってきて、まるで本物の洋梨をダイレクトにじゅわっと感じているような贅沢感です。

■あの『ザ・ミルク』を超える濃厚さ!? 後味までコク深い極上ミルクアイス

そんな果実味あふれる洋梨に包まれているのが、主役のミルクアイスクリームです。

これがとにかく驚くほど濃厚でコク深い！ それもそのはず、なんとハーゲンダッツの人気ミニカップ『ザ・ミルク』の乳脂肪分「14.5%」を上回る、驚異の「16.0%」という濃厚さで、リッチな味わいに作られているんだそう。

濃厚なミルクのコクとあふれる果実感が口の中で混ざり合い、食べ進めるほどに重なり合う味わいの変化がとっても面白いんです。後味までしっかりとミルクの余韻を楽しめるのに、洋梨のフルーティーさのおかげで不思議とすっきりといただけます。

■がんばった1日の終わりに。夕涼みしながら楽しむ「大人の贅沢タイム」

この瑞々しくも濃厚な味わい、働く大人女子の日常にどう取り入れるのがおすすめかというと……ずばり「お仕事が終わって、少し涼しくなってきた夜のひととき」です！

1日お仕事をがんばって、お気に入りの音楽を聴きながらリビングやベランダでのんびり涼む。そんなリラックスタイムのお供に、ワンハンドで手軽に食べられるこの『洋梨＆ミルク』をいただく……想像しただけで最高のご褒美タイムになりそうじゃないですか？

爽やかでリッチな味わいが、心も体も優しく潤してくれそうです。

■初夏だけの限定フレーバー！ 贅沢なご褒美バーをぜひ

洋梨のフルーティーな瑞々しさと、ハーゲンダッツならではの極上ミルクのコクを贅沢に堪能できるアイスクリームバー。期間限定での発売なので、みなさんもコンビニやスーパーで見つけたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

■商品概要

商品名： ハーゲンダッツ バー『洋梨＆ミルク』

価格： 希望小売価格 373円

発売日： 2026年6月9日

発売地域： 全国

販売形態： 期間限定

（えりか）