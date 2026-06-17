夏の通勤服は“これで大丈夫”。ROPE’ PICNICから人気シリーズの第2弾アイテムが登場

ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は、2026年春夏シーズンから展開しているシリーズ「ロぺピクニックのちゃんと＋かわいい保証」の第2弾商品を、「ROPE’ PICNIC」全店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売しました。

■ポロ襟デザインのレーストップスやバルーンスカートなどを展開

同シリーズでは、“「これで大丈夫」と思える一着を。”をテーマに、きちんとした見た目とかわいらしさを両立したデザインのアイテムが揃います。

第2弾では、全8型が登場。

アイテムは、ポロ襟デザインによるレーストップスの「カットレースポロトップス」（5,489円）や、二の腕をカバーする異素材フリルスリーブの「シアーフリルスリーブカットトップス」（3,993円）、「バルーンスカート」（6,996円）など。

カーディガンやワイドパンツ、多機能バッグも展開しています。

また、6月21日までの期間には、トラベルギフトや最旬トータルコーディネイトが当たる体験型プレゼントキャンペーンも実施しています。

ぜひ今年の夏は、きちんと感とかわいらしさを両立したロペピクニックの新作アイテムで心地良い通勤ライフを過ごしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：カットレースポロトップス

価格：5,489円

サイズ：フリー

カラー：サックス／ホワイト／ブラック

商品名：シアーフリルスリーブカットトップス

価格：3,993円

サイズ：フリー

カラー：ラベンダー／グリーン／ホワイト／ブラック

商品名：バルーンスカート

価格：6,996円

サイズ：フリー

カラー：ブラウン／オフホワイト／ブラック

商品名：チュールフリルカーディガントップス

価格：5,995円

サイズ：フリー

カラー：ダークブラウン／オフホワイト／ブラック

商品名：リヨセルシャンブレーラップ風パンツ

価格：6,490円

サイズ：S／M／L

カラー：ネイビー／ブルー

商品名：カットジョーゼットスキッパーブラウス

価格：5,489円

サイズ：フリー

カラー：サックス／ベージュ／ブラウン／オフホワイト／ブラック

商品名：ジョグイージーワイドパンツ

価格：5,489円

サイズ：S／M／L

カラー：サックス／ネイビー／ベージュ／ブラウン／ブラック

商品名：me fit BAG コンビフィット ワンショルダーミドルバッグ

価格：5,489円

サイズ：フリー

カラー：キナリ／グレー／ブラック

特設サイト：https://www.junonline.jp/special/ropepicnic_hosho/

（フォルサ）