大人気フロマージュチーズケーキが東京駅に！　小樽洋菓子舗ルタオが期間限定でグランスタ東京に出店

ケイシイシイは6月15日〜7月1日、JR東京駅 グランスタ東京 スクエア ゼロにて「小樽洋菓子舗ルタオ」を出店します。

■新商品の先行販売や限定商品の出品も

期間中は、看板商品のチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」や、季節限定フレーバー「メロンドゥーブル〜北海道赤肉メロン〜」（2,484円）など、こだわりのスイーツを多数販売します。

「メロンドゥーブル〜北海道赤肉メロン〜」は、北海道赤肉メロンを使ったドゥーブル。

上層には北海道産生クリームとイタリア産マスカルポーネのレアチーズムース、下層には北海道産赤肉メロンピューレを使用したベイクドチーズケーキを重ね、赤肉メロンのスポンジクラムで包み込みました。

さらに、今回は新商品「北海道とうきびガレット」（1,728円）を先行販売します。

北海道産とうきび（とうもろこし）の甘みとナッツの香ばしさ、キャラメルの深みが一体となったガレットで、“サクほろ食感”と、ほんのり効かせた醤油による甘じょっぱい味わいが楽しめます。

そのほかには、新千歳空港ポップアップストアのみで取り扱う「エレナッツ」（1,296円）やルタオ本店限定の「ドゥ フロマージュロール」（1,944円）も登場。「ルボンフィナンシェ」（1,944円）も都内にして初出品します。

■出店概要

出店期間：2026年6月15日〜7月1日

営業時間：8:00〜22:00、日曜日 8:00〜21:00、最終日 8:00〜20:00

開催場所：JR東日本 東京駅地下1階（改札内） グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」

（フォルサ）