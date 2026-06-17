希少な国産素材。埼玉県秩父産“和メープル”を使用した「和メープルプリン パンケーキ風」が全国発売

協同乳業は6月22日、埼玉県秩父産の和メープルを使用した新商品「和メープルプリン パンケーキ風」を、全国のスーパー・コンビニエンスストアにて発売します。

■和メープルのプリン＆メープル風味ソースの2層仕立て

本シリーズは、洋菓子屋さんの本格スイーツをイメージしたこだわりのプリンとして、『和栗プリン モンブラン仕立て』、『安納芋プリン スイートポテト仕立て』、『宇治抹茶プリン ティラミス仕立て』に続く、第4弾の商品。

今回発売される「和メープルプリン パンケーキ風」は、パンケーキをイメージし、和メープルを使用したプリンにメープル風味ソースを合わせた2層仕立てのプリンです。

埼玉県秩父産の和メープルをプリンに使用し、そのやさしい味わいを活かしつつ、焦がした小麦の風味にバニラやバターの香りをくわえることで、パンケーキのような味わいを表現しているのだそう。

頑張った日のご褒美時間や、ゆっくりしたい日の癒やしのスイーツにぴったりですよ。

ぜひ、希少な和メープルの風味とパンケーキのような味わいを楽しめる新作プリンを堪能してみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：和メープルプリン パンケーキ風

内容量：105g

希望小売価格：178円

発売日：2026年6月22日

（フォルサ）