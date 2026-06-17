カジュアルなデザインがかわいい！　コンバース×ハローキティの限定コラボが全国のPLAZAに登場

スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーは6月11日、「CONVERSE（コンバース）」とサンリオのキャラクター「ハローキティ」のコラボによるPLAZA限定アパレルコレクションを、全国のPLAZAにて発売しました。

■プリントTシャツやデニムスカートなど全20アイテム

同コレクションでは、赤・青を基調にした「ハローキティ」の世界観と、コンバースならではのカジュアルなムードを融合させた全20アイテムがラインアップします。

HIカットシューズやシューズカートンの中から「ハローキティ」と双子の妹「ミミィ」が顔を出したデザインをプリントしたTシャツやワンポイント刺しゅうが入ったデニムスカート。

さらに、キャップやソックス、キャンバストート、カラビナ付きポーチなどのファッション雑貨も取り揃えています。

ぜひこの機会に、ハローキティのかわいらしさとコンバースらしいカジュアル感を楽しめるPLAZA限定コレクションをチェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：プリントTシャツ

カラー：ホワイト、アイボリー

価格：各5,060円

商品名：バックプリントTシャツ

カラー：ホワイト、アイボリー

価格：各5,060円

商品名：デニムスカート

価格：7,590円

商品名：キャップ

カラー：ライトブルー、ダークブルー

価格：各4,730円

商品名：ソックス

カラー：ブラック、ホワイト、ピンク

価格：各990円

商品名：キャンバストート

カラー：アイボリー／ネイビー、ベージュ／ピンク

価格：各7,150円

商品名：ミニトート

カラー：ベージュ、ピンク

価格：各4,400円

商品名：パッカブルエコバッグ

価格：3,300円

商品名：キャリーオンバッグ

価格：4,950円

商品名：ミニチュアトート

価格：2,750円

商品名：カラビナ付きポーチ

価格：2,970円

商品名：ミラー付きポーチ

価格：3,740円

商品名：リールポーチ

価格：3,520円

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671288

（フォルサ）