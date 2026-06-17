【ヨックモック】まるで飲む“シガール®”!?　サクサク食感×なめらかシェイクの新感覚デザート「クーシェ」が東京駅一番街店に登場

ヨックモックは、ヨックモック 東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」を2026年6月19日（金）より数量限定で発売します。

■まるで「飲むシガール®」!? 新感覚の体験型デザート

ラングドシャーが入ったカップにシェイクを入れた、サクサク食感×なめらかシェイク「クーシェ」が登場。​シガール®をクーシェ用にアレンジしたラングドシャー生地​の中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリーム、クランブルクッキーを添えています。

シェイク・クランブル・ホイップクリームを混ぜて、ザクザクなめらかな食感を楽しんだり、カップを握ってラングドシャーを割り、サックサクのラングドシャーとなめらかシェイクを楽しんだり。いろんな食感が味わえる、新感覚の体験型デザートです。

※シェイク・ラングドシャーにはシガール®と同じヨックモックオリジナルバニラを使用

■“シガール®” 発想の「クーシェ（COO-CHE）」に込める想い

ヨックモックを象徴するシガール®から着想を得て誕生した「クーシェ（COO-CHE）」。長年親しまれてきたラングドシャーのおいしさを、これまでとは少し違った形で楽しんでいただきたいという想いから生まれました。

シガール®を思わせる見た目に加え、ヨックモックオリジナルバニラを使用するなど、ブランドらしさを随所に取り入れています。さらに、ラングドシャー部分は「クーシェ」のためにひとつひとつ丁寧に手作りで仕上げており、こだわりを込めて作っています。

■東京駅一番街店が「クーシェ（COO-CHE）」仕様にデザインチェンジ！

ヨックモック 東京駅一番街店にて、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした期間限定ディスプレイを展開します。

移動や観光の合間に思わず足を止めたくなるような、ひんやりと涼しげで心弾む夏らしい世界観を演出。海外のカフェやパーラーを思わせるデザインを取り入れ、東京駅一番街という東京の中心の駅ナカでありながら、まるでリゾートを訪れたかのような気分を味わうことができます。

また、巨大クーシェやフォトスポットが用意され、楽しみながらヨックモックの新しいデザート体験をすることができます。

ヨックモック初となる​冷たいシェイクとサクサク食感のクッキーの出会いを、ぜひチェックしてみてくださいね！

■商品概要

クーシェ（COO-CHE）

価格：780円

展開店舗：ヨックモック東京駅一番街店（東京都千代田区丸の内1丁目9−1東京駅一番街 地下1階）

展開期間：2026年6月19日(金)〜

※数量限定

※毎日11時、14時、17時に販売

（販売状況により販売時間が変更となる場合がございます）

公式ホームページ：https://yokumoku.co.jp/

「クーシェ」プロモーションムービー：https://www.youtube.com/watch?v=BwfjA8EAyXw

（フォルサ）