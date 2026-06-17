開催：2026.6.17

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 2 - 12 [ツインズ]

MLBの試合が17日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとツインズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。

1回表、1番 トレバー・ラーナック 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 TEX 0-1 MIN、5番 ジョシュア・ベル 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 TEX 0-2 MIN

3回表、3番 コディ・クレメンス 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 TEX 0-5 MIN

4回表、4番 ロイス・ルイス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 TEX 0-7 MIN、5番 ジョシュア・ベル 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 TEX 0-8 MIN、さらにライトが悪送球でツインズ得点 TEX 0-9 MIN、7番 ルーク・キーシャル 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 TEX 0-10 MIN

4回裏、5番 エセケル・デュラン 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 TEX 1-10 MIN

5回裏、9番 エリアス・ディアス 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-10 MIN

9回表、9番 アレックス・ジャクソン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 TEX 2-11 MIN、2番 カイラー・フェドコ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 TEX 2-12 MIN

試合は2対12でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで2勝6敗0S。

ここまでレンジャーズは35勝38敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ツインズは35勝40敗で5.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 13:44:25 更新