イヤイヤ期真っ最中の2歳児が着ていた洋服に「説得力がありすぎる」と共感続出
【写真を見る】「うちの子にも欲しい！」イヤイヤ期を全身で表現できる最強Tシャツ
「イヤ！」が口ぐせになりがちなイヤイヤ期。
そんな時期をまるごと受け入れたような、ユニークなTシャツを着た2歳児の姿がSNSで注目を集めています。
今回は、思わずクスッとしてしまう話題の投稿をご紹介します。
■イヤイヤ期だからしょうがない！となる1枚
話題になったのは、Xユーザーのえびいくら（@i_eat_ebi）さんの投稿です。
というコメントとともに公開された写真には、胸元に大きく「イヤイヤ」と書かれたTシャツを着て、床に寝ころぶ娘さんの姿が写っています。
まさにイヤイヤ期を全身で表現しているような一枚に、「これは”仕方ない”ってなりますね」「うちの子にも着せたい」「どこで売っているの？」という声が寄せられました。
投稿主のえびいくらさんによると、
「保育園の先生方に特に好評で笑っていただけました。お迎え時にたまたま会ったママ友などにも、いいTシャツだね〜と言っていただけました」
と「イヤイヤTシャツ」の反響を振り返ります。
イヤイヤ期のあるあるをユーモアに変えた一枚に、多くの保護者が共感しているようです。
■娘さんのイヤイヤ期
このTシャツを着たきっかけと娘さんのイヤイヤ期について、えびいくらさんにお話を伺いました。
――イヤイヤTシャツを見つけた時のお気持ちは？
「こちらのTシャツは娘が生まれる前から知っていたので、イヤイヤ期って大変なんだろうなぁ、その時がきたら着せよ…と思ったくらいでした」
――娘さんは理解して着用しているのでしょうか？
「"イヤイヤってかいてあるの〜"と本人は言っていますが、意味などはよくわかってなさそうです。うちの娘はイヤイヤ期ですがイヤ！よりもヤダ！と言うタイプです笑」
――これまでどんな「イヤイヤ」がありましたか？
「ベビーカーをパパじゃなくてママが押してほしい、お皿は真ん中ではなく右寄りに置いてほしいなど、些細なことで急にイヤイヤします」
――「イヤイヤ」発動時、このTシャツを着ているときとそうでないときでは違いますか？実際に「まぁイヤイヤ期だししょうがないか…」となったエピソードはありますか？
「基本保育園に着せて行ってるので、保育園の行き帰りでイヤイヤした時に"まぁしょうがないか"となります。ほとんどが、まだ帰りたくない！です」
「帰りたくない！」といったイヤイヤも、このTシャツを着ていると、どこか微笑ましく感じますね。
■言い間違えをまとめた「娘辞苑」
えびいくらさんの投稿では、ユニークなアイデアも注目を集めました。
「もう言わなくなっちゃったのも結構あるけど全部可愛いからよかったら拡大して見て。言い間違い増える度にメモ帳に書き貯めてたの。言い間違えリスト作りオススメだよ〜!!」
というコメントとともに投稿されたのは、手作りの「娘辞苑」。
本物の辞典さながらのレイアウトで、娘さんが1歳の頃に話していた言い間違いがまとめられています。
投稿には「天才」「かわいすぎる」と、多くの反響がありました。
日々成長している娘さんの言葉を残しておきたいという気持ちが伝わってきて、ほっこりします。
この「娘辞苑」というアイデアを思いついたきっかけについて伺うと、
「去年も誕生日に雑誌風アルバムを作ったのですが、新しい特集を考えていてなにかないかなぁと思った時に思いつきました！普段から年1回の雑誌に載せるネタを探しているので気分は編集者です」
と教えてくれました。
雑誌風アルバムに娘辞苑、愛情たっぷりの最高の思い出になりますね！
そんな「娘辞苑」には、思わず笑みがこぼれる言葉がたくさん。
えびいくらさんのベスト語録はというと、
「どれも可愛くて選べないのですが、お月様を『おーちーぱんまん』と言ったり、ごちそうさまを『ごーちーぱんまん』と言ったり、人気キャラクターに何かと引っ張られてしまっている言葉がツボでした」
「『みみみ』(みどり)と『めめめ』(めがね)も結構上位に入るお気に入りワードです」
と話します。
今しか聞けない言い間違いや不思議な言葉の数々。娘さんの成長を感じられるステキな記録ですね！
■なんでなんで期前兆の娘さん
最近は、「なんでなんで期」の前兆かも？と思わせる娘さん。
えびいくらさんのXには、「これ何？」「誰が買ったの？」と好奇心旺盛な娘さんの様子も投稿されていました。
思わずクスっと笑ってしまう娘さんの言動から目が離せません…！
そんな娘さんの最近の可愛かったエピソードについて伺うと、
「親バカなので可愛い可愛い言って育ててきたのですが、最近私のことを可愛いとよく言ってくれます(笑)少し照れくさいですが嬉しいです」
と教えてくれました。
愛情あふれる親子の日常に、温かな気持ちになりますね。
えびいくら（@i_eat_ebi）さんのアカウントでは、娘さんのユニークな成長記録のほか、おしゃれが大好きな娘さんのステキなお洋服のコーディネートも投稿されています。
なかには、えびいくらさんの手作りの衣装も！
気になる方はぜひ覗いてみてくださいね。
文＝早川みどり