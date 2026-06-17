開催：2026.6.17

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 2 - 5 [ロッキーズ]

MLBの試合が17日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとロッキーズが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。

1回裏、1番 ピート・クローアームストロング 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-0 COL

2回裏、ピッチャー ライアン・フェルトナーがワイルドピッチでカブス得点 CHC 2-0 COL

4回表、2番 ウィリー・カストロ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 CHC 2-1 COL、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 CHC 2-3 COL

5回表、ピッチャー ライアン・ロリソンがワイルドピッチでロッキーズ得点 CHC 2-4 COL、2番 ウィリー・カストロ 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 CHC 2-5 COL

試合は2対5でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのブラス・カスタノで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで4勝4敗0S。ロッキーズのヒルにセーブがつき、0勝2敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.256となっている。

ここまでカブスは38勝36敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ロッキーズは28勝46敗で19.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 13:44:37 更新