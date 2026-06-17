2026年6月17日（水） MLB カブス vs ロッキーズ 試合結果
開催：2026.6.17
会場：リグリー・フィールド
結果：[カブス] 2 - 5 [ロッキーズ]
MLBの試合が17日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとロッキーズが対戦した。
カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。
1回裏、1番 ピート・クローアームストロング 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-0 COL
2回裏、ピッチャー ライアン・フェルトナーがワイルドピッチでカブス得点 CHC 2-0 COL
4回表、2番 ウィリー・カストロ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 CHC 2-1 COL、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 CHC 2-3 COL
5回表、ピッチャー ライアン・ロリソンがワイルドピッチでロッキーズ得点 CHC 2-4 COL、2番 ウィリー・カストロ 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 CHC 2-5 COL
試合は2対5でロッキーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロッキーズのブラス・カスタノで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで4勝4敗0S。ロッキーズのヒルにセーブがつき、0勝2敗1Sとなっている。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.256となっている。
ここまでカブスは38勝36敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ロッキーズは28勝46敗で19.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-17 13:44:37 更新