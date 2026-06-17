ガーリックソテーコピー


【写真を見る】くせがないからアレンジ自在！ 栄養たっぷり小松菜おかず15品

気温差などで疲れが溜まりやすく、食欲も落ちてしまいがちなこの季節...。ちゃんと食べて夏に備えるためには、さっぱり＆ヘルシーなレシピがおすすめです。

そこで活躍するのが、小松菜です。栄養価が高いうえにクセがなくてアレンジもしやすいから、日々の食卓にどんどん取り入れたいですね。

今回は、ささ身やとりむねと合わせた2品をご紹介します。小松菜もとり肉もあっさりとした食材なので、味つけに少々パンチをきかせて仕上げましょう！

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■ゆでささ身と小松菜の梅玉ねぎあえ

玉ねぎの甘みと梅の酸味のバランスが絶妙

梅玉ねぎあえ


【材料】(2人分)

・小松菜 ...1わ (約200g)

・とりささ身 ...4本 (約200g)

・玉ねぎ ...1/4個 (約50g)

・梅干し ...小2個

・おろしにんにく ...少々

・ごま油

・しょうゆ

・塩

【作り方】

1. 玉ねぎはすりおろす。梅干しは種を除いて包丁でたたく。

2. 口径20cmの耐熱ボウルに玉ねぎ、にんにくと、ごま油、しょうゆ各大さじ1を混ぜ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ (600W) で約30秒加熱する。梅肉を加え、混ぜる。

3. 鍋にたっぷりの湯を沸かして塩少々を加え、小松菜を茎から立てて入れてゆで、しんなりしたら葉も沈めてさっとゆでる。取り出して冷水でさまし、水けを絞って5cm長さに切る。

4. 同じ湯にささ身を入れ、弱めの中火で約4分ゆでる。取り出して粗熱をとり、食べやすく裂く。2に加え、3も加えてあえる。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

(1人分181kcal/塩分2.6g　レシピ考案/市瀬悦子)

■とりと小松菜のガーリックバターソテー

にんにくバターじょうゆが食欲をそそる

ガーリックソテー


【材料】(2人分)

・小松菜 ...1わ (約200g)

・とりむね肉 ...大1枚 (約300g)

・おろしにんにく ...小さじ1/2

・塩

・しょうゆ

・バター

【作り方】

1. 小松菜は長さを半分に切り、葉と茎に分ける。とり肉は縦長に半分に切り、塩小さじ1/2をすり込む。

2. フライパンにとり肉を皮目を下にして入れ、中火にかける。約4分焼いたらあいているところに小松菜の茎、葉の順に重ね入れる。しょうゆ小さじ1、にんにくを加えてふたをし、弱めの中火で約6分蒸し焼きにする。

3. とり肉の上下を返し、小松菜を約1分炒めたら、ともに器に盛る。フライパンに残った肉汁にバター20gを加えて溶かし、とり肉と小松菜に回しかける。

(1人分309kcal/塩分2.3g　レシピ考案/郄山かづえ)

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梅干しの酸味やにんにくバターじょうゆのコクで、どちらもヘルシーかつ食べごたえ満点です。小松菜をもりもり食べられるこのレシピ、ぜひ一度お試しくださいね！

レシピ考案/市瀬悦子、郄山かづえ　撮影/木村拓、澤木央子　栄養計算/スタジオ食　編集協力/田子直美　監修/真木文絵

※この記事は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文/さいとうあずみ