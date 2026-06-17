言葉は贈り物。 ポスト・イット®、やさしい「ふきだし」で手書きの温かさを伝える「ふせん SUISAI Fusen Collection」発売

スリーエム ジャパンはこのほど、ポスト・イット® ブランドから、“気持ちを届けるよろこび”をコンセプトにした新製品「ポスト・イット® ノート／ふせん SUISAI Fusen Collection」を発売しました。

■大切な言葉を、しっかり残そう

オフィスのペーパーレス化や教育現場でのデジタルツールの導入など、デジタル化が急速に進む一方で、手書きによるコミュニケーションの価値が再評価されています。

3M社が2024年に米国で実施した調査※によると、デジタルツール利用者の過半数が、手書きには「情報を記憶しやすくなる（59%）」「より私的に感じられる（56%）」といった利点があると感じていることがわかりました。

2026年、ポスト・イット® ブランドは、ふせんを使うことで手書きならではの「自分らしさ」や「温かみ」があるコミュニケーションが可能になると考え、世界共通のテーマ「Words Matter」（言葉には力がある）のもと、ポスト・イット ® ノートを使って手書きで思いを伝えることを提案しています。

日本においては、「大切な言葉を、しっかり残そう」をキーワードに、売り場での訴求や、広告、SNSでの発信による普及を推進しています。

「ポスト・イット® ノート／ふせん SUISAI Fusen Collection」は、特に若い世代の人たちに手書きのコミュニケーションを身近に感じてほしいという想いで、「言葉は贈り物」をテーマに開発された製品です。

やさしい「ふきだし」をイメージしたデザインと、水彩画のような繊細な色彩で、メッセージや気持ちを柔らかく包み込み、家族や友人、同僚とのコミュニケーションをより円滑に、そして温かく彩ります。

同社では、「本製品を通じて、デジタルコミュニケーションが主流の現代だからこそ、手書きで想いを伝える大切さを提案してまいります」とコメントしています。

※: 2024, “Writing and Note Taking Study”, 18-55歳 男女、米国居住者

■製品特徴

・気持ちに寄り添うデザイン

ふんわりやさしい「awai」と、華やかさを添える「kasane」、伝えたい気持ちに寄り添う2つのデザインをラインナップ。

・使いやすさと優しさの、4つのカラー

書きやすさや読みやすさを重視した淡い色合いで、見分けやすい色の組み合わせです。

・用途に合わせて選べる2つのサイズ

一言メッセージにぴったりの長方形の「ふせん」と、たくさん書ける正方形の「ノート」の2サイズです。

・高い機能性

くり返し貼ったりはがしたりでき、相手を傷めません。

◇使用イメージ

ちょっとした贈り物やお土産にメッセージを添えたり、感謝や応援の気持ちを気軽に伝えたいときにおすすめです。

ポスト・イット® ブランド：https://www.post-it.jp

3M、post-it、ポスト・イットは、3M社の商標です。

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