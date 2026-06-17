渡辺翔太の意志を感じる視線にファンうっとり！美フェイスラインも際立つ横顔モノクロカットに「国宝級の横顔」「喉仏が男らしい」「綺麗な造形」

【写真】渡辺翔太『フィガロジャポン』横顔モノクロカット／カラーカット

雑誌『フィガロジャポン』公式Xにて、Snow Manの渡辺翔太のモノクロカットが公開された。

渡辺は雑誌公式サイトや、雑誌『フィガロジャポン』7月号に掲載されているインタビュー「渡辺翔太の舞台裏。」に登場している。

■アップの横顔インタビューカットが公開

公開されたのは、渡辺をアップで捉えた横顔のモノクロカット。美しい鼻筋やうなじが映えたカットで、渡辺は強い意志を感じる眼差しを浮かべている。

コメント欄には「しょっぴーの横顔は国宝級」「フェイスラインが美しい」「綺麗な造形」「色気あふれてる」「喉仏が男らしい」などといったファンの声が続々と到着。

別の投稿では、ストライプジャケットを羽織った渡辺が、カメラに艶やかな視線を向けたカラーのカットも公開されている。

■『フィガロジャポン』モノクロカット

首筋のほくろなどモノクロだからこそ引き立つチャームポイントに注目。

■『フィガロジャポン』カラーカット

艶やかな視線でカメラを見つめる渡辺。