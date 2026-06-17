初戦でハットトリック達成のメッシ。（C）Getty Images

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　もう止まらない。

　アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＪ第１節でアルジェリア代表と対戦している。

　この試合で先発したリオネル・メッシは、17分に鋭いミドルで先制点を挙げると、60分にこぼれ球を押し込んで２点目をゲット。さらに76分、狙いすましたグラウンダーのシュートを流し込んだ。
 
　いきなりのハットトリック。破格のパフォーマンスに、ネット上では「かっこよすぎ」「メッシはメッシだった」「ヤバすぎる」「凄すぎる」「さすが神の子」「まじかよ、、、」「凄すぎて笑いしかでてこん」「いつまで凄いんだよメッシって」「バケモンすぎるやろ笑」など、称賛の声があがった。

　メッシはこれでＷ杯通算ゴール数を16に。最多得点者のミロスラフ・クローゼの記録に並んだ。初戦でいきなり偉業を達成した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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