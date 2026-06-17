MYERA、新曲「Wantcha bad」配信リリース決定！MVはBLACKPINKの「JUMP」を手掛けた映像制作陣とタッグ

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5人組ガールズグループのMYERAが、新曲「Wantcha bad」を6月22日にリリースすることが決定。さらに、同曲のMVが6月23日に公開されることが明らかとなった。

■「Wantcha bad」MVは豪雨演出が見どころ

“たまらなくあなたが欲しい”という意味の言葉をタイトルに冠した本作は、中毒性のあるフックと、曲中で次々と表情を変える展開が特徴的なガチャポップダンスナンバー。目が合った瞬間に逃れられなくなるような“強烈な魅力”と“惹きつける引力”を、キャッチーかつエッジの効いたサウンドで描き出した一曲となっている。

MVは、先日行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀K-POP楽曲賞を受賞したBLACKPINK「JUMP」のMVも手掛けたプロダクション、815VIDEOとのタッグにより制作。豪雨演出が印象的な、MYERA史上最高密度のクリエイティブで挑んだMVは、6月23日にMYERA Official YouTubeチャンネルで公開予定だ。

なお、MYERAは、5月末に東京・豊洲PITにて単独イベント『Mission STYERA #01』を実施。7月に『JOIN ALIVE 2026』『LuckyFes’26』など大型夏フェスへの出演が続々決定しており、グループのさらなる飛躍が期待される。

■リリース情報

2026.06.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Wantcha bad」

https://linkco.re/1TfTgDEN

■関連リンク

MYERA OFFICIAL YouTube

MYERA OFFICIAL SITE

https://myera-official.jp