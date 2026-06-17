厳しい経営状況となっている地域航空会社『トキエア』について、花角知事は「ぜひ乗り越えてほしい」と話しました。



複数の関係者によりますと、トキエアの経営状況は2025年度 新規路線の就航などの事業拡大に伴う人件費の増加や燃料費の上昇でコストがかさみ、純損益は約24億2000万円の赤字となり、2026年3月末時点で29億円あまりの債務超過となっているということです。



県はトキエアに11億6000万円を融資していて、17日の会見で花角知事は厳しい経営状況について･･･。



■花角英世知事

「私自身の経験のなかで航空の仕事もあるので想像できるが大変だろうと思う。地域にとって非常にインパクトがある事業、ぜひ乗り越えてほしい。」



トキエアは6月23日に株主総会を開き、経緯を説明するとみられます。