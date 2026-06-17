「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。シリーズ世界累計発行部数は１億部を突破する本作は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク”が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション漫画。そして、それを原作とするTVアニメシリーズも、昨年12月にFINAL SEASONの最終回を迎え、通算8期、全170話にわたるシリーズが完結を迎えた。

そして今年2026年は、“ヒロアカ”のアニメ化10周年。記念プロジェクト【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】が展開中！

そのプロジェクトのひとつ、10周年特別映像【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】PLUS ULTRA MOVIE“君はヒーローになれる”が、6月16日“ヒーローデー”の日に公開された！

【動画】『僕のヒーローアカデミア』ヒロアカ アニメ10周年 PLUS ULTRA MOVIE “君はヒーローになれる”／My Hero Academia 10th anniversary

2018年6月16日、TVアニメ第3期にて、オールマイトとオール・フォー・ワンが激突した第49話「ワン・フォー・オール」が放送されたことから6月16日を“ヒーローデー”と銘打ち、毎年さまざまな企画を発信してきたアニメ“ヒロアカ”。10周年のメモリアルイヤーのヒーローデー企画として公開されたのが、特別映像【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】PLUS ULTRA MOVIE“君はヒーローになれる”になる。

この映像のコンセプトは、幼い頃に“平和の象徴”オールマイトを目にした時から始まった、そしてオールマイトから与えられた言葉「君はヒーローになれる」という言葉に背中を押された主人公・緑谷出久“デク”の歩み。それが、アニメ“ヒロアカ”劇伴の代表曲である「You Say Run」に乗せて紡がれていく。

アニメ“ヒロアカ”スタート時から本編原画、キャラクターデザイン、キービジュアルなどを担当してきたアニメーター・馬越嘉彦氏をはじめとするスタッフが集結し、物語に新たな息吹を加えた。“ヒロアカ”アニメ10周年のメモリアルイヤーを、まさに“PLUS ULRTA”の精神で「更に向こうへ」と昇華させる映像に仕上がっている。

10周年のメモリアルイヤーを盛り上げる【僕のヒーローアカデミア The Animaton 10th Anniversary】では、今後も新たな企画を発表、展開していく予定だ。